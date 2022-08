Le leggere cuffie gaming ASTRO A10 Gen 2 ora in super sconto su Amazon

Anche oggi, giovedì 18 agosto 2022, il rivenditore Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo preso in analisi in modo da potervi segnalare su SpazioGames.it gli sconti più imperdibili per arricchire le vostre dotazioni tech e videoludiche.

Tra le offerte che vi segnaliamo oggi, è da non perdere quella dedicata alle cuffie gaming Astro A10 Gen 2. La nuova generazione delle cuffie firmate Astro, infatti, propone alcune sensibili migliorie e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, vi consente di portare a casa un headset dal prezzo contenuto ma di grande affidabilità.

Parliamo di cuffie cablate con driver da 32 mm, costruite per permettervi senza troppi fronzoli e impedimenti di godervi sia l’audio di gioco che di partecipare alla chat vocale con i vostri amici. Il pratico microfono flip to mute, infatti, deve solo essere abbassato per essere immediatamente attivo e pronto all’azione.

A colpire in positivo, come raccontato da Stefania Sperandio nella recensione, è anche il fatto che le cuffie abbiano un design leggero che può essere indossato per molte ore prima di sentire la fatica – laddove molte cuffie sono invece pesanti.

L’archetto è imbottito e completamente flessibile, mentre i padiglioni over-ear sono in memory foam per assumere la forma più adatta alle vostre orecchie. Sono anche completamente sostituibili, così in caso di usura negli anni potrete comprarne di nuovi anziché dover cambiare le cuffie.

Inoltre, è possibile regolare comodamente l’altezza dei padiglioni tramite lo scorrimento, molto pratico, rispetto all’archetto. Le cuffie sono compatibili con PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch come indicato dal produttore.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere delle cuffie da gaming affidabili e comode, risparmiando in modo sensibile sul loro prezzo di listino!

