Le introvabili cuffie Pulse 3D per PS5 sono disponibili su Amazon!

Playstation 5 è sicuramente la console più ambita del momento, tanto che cerchiamo sempre di segnalarvi tempestivamente nuove disponibilità della console presso i maggiori rivenditori presenti sul mercato italiano dati i pochissimi pezzi in circolazione, sebbene la compagnia nipponica abbia assicurato che la produzione migliorerà nel corso di quest’anno.

Tuttavia, non solo la macchina risulta spesso introvabile, ma anche i suoi accessori. Uno dei più gettonati è proprio l’headset Pulse 3D, che, come dice il nome stesso, punta ad offrire un’esperienza immersiva ai giocatori, grazie alla capacità di riprodurre suoni in grado di simulare un ambiente tridimensionale.

È con somma gioia che vi riportiamo che il prodotto è nuovamente disponibile per l’acquisto su Amazon, sebbene sembri che le spedizioni partiranno solo a fine maggio. Si tratta, comunque, di un’occasione imperdibile per garantirsi un esemplare dell’articolo ed il tutto con la consueta affidabilità garantita da Amazon che, già in passato, era riuscita a inviare in anticipo il prodotto.

Le cuffie Sony Pulse 3D sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Si tratta di un headset wireless che sfrutta un adattatore USB incluso in confezione per collegarsi a PS4, PS5 e computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

Le cuffie Sony Pulse 3D presentano un doppio microfono nascosto, con il quale chattare con amici e compagni di squadra in maniera perfetta grazie alla tecnologia di eliminazione del rumore. Il dispositivo offre, inoltre, una serie di controlli di facile accesso, i quali permettono di silenziare il microfono, regolare il volume e passare dall’audio di gioco alle interazioni vocali con semplici gesti.

Insomma, le cuffie Sony Pulse 3D sono un vero e proprio concentrato di tecnologia in grado di migliorare l’esperienza di gioco complessiva, soprattutto se amate immergervi completamente all’interno dei mondi virtuali. Il nostro consiglio è quello di effettuare fin da subito l’ordine su Amazon, così da riceverle comodamente a casa vostra non appena saranno disponibili.

