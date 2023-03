Lance Reddick aveva partecipato a un ultimo videogioco di prossima uscita

nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la triste scomparsa di Lance Reddick, attore di fama mondiale visto in un svariati film, serie TV e videogiochi, morto all’età di soli 60 anni.

Quella di Reddick è stata una carriera davvero notevole, dalla televisione al cinema con John Wick e The Wire, passando per videogiochi di spessore come Quantum Break, Horizon Zero Dawn e Destiny.

La notizia della morte di Reddick ha sicuramente sconvolto il pubblico e gli addetti ai lavori, visto e considerato che la star era davvero molto nota.

Ora, dopo che alcuni big dell’industria dei videogiochi hanno espresso il loro cordoglio nei confronti dell’attore scomparso, è emerso che Reddick apparirà in un ultimo videogioco di prossima uscita, ossia Hellboy Web of Wyrd.

Come riportato anche da PSU, mentre la conclusione della storia del Comandante Zavala in Destiny potrebbe essere l’ultima volta che sentiremo l’iconica voce di Reddick in un gioco, una delle sue ultime interpretazioni sarà però nel videogioco dedicato a Hellboy.

Il ruolo di Reddick come protagonista è perfetto, tanto che lo stesso creatore del personaggio, Mike Mignola, sta persino scrivendo una storia originale per Web of Wyrd.

Quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Reddick, anche Mignola, come molti altri che hanno avuto il privilegio di lavorare con l’attore, si è espresso online per piangere la sua morte.

In un tweet ora cancellato, Mignola racconta di aver visto Reddick poche settimane prima della sua morte, mentre lavorava proprio a Web of Wyrd.

«Sono sconvolto. Sono stato con lui un paio di settimane fa, mentre dava la voce a Hellboy per un nuovo gioco per PC, era così grande e simpatico. E così giovane! È davvero triste». Ha dichiarato Mignola.

L’intera redazione di SpazioGames si stringe nuovamente al cordoglio dei familiari di Lance e di tutti i suoi cari.

