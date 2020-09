La top ten dei migliori giochi della generazione (secondo critici e sviluppatori)

La generazione attuale di PS4 e Xbox One sta per volgere al termine, dando così spazio alla next-gen di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Arrivati alla fine, la domanda sorge spontanea: quali sono i dieci migliori giochi della generazione ormai al tramonto? Durante il PAX Online x EGX Digital, evento rigorosamente in streaming realizzato in collaborazione con Eurogamer.net, una giuria di critici e sviluppatori ha stilato una classifica con la Top 10 dei migliori titoli usciti in queste generazione.

Un'immagine di Breath of the Wild.

La giuria di esperti è composta da professionisti del calibro di Sam Barlow (Her Story), Mike Bithell (Thomas Was Alone), Greg Kasavin (Bastion), Ralph Fulton (Fable), Rami Ismail (Nuclear Throne), Rhianna Pratchett (Heavenly Sword), Erik Wolpaw (Psychonauts), Derek Yu (Splunky), il conduttore Chris Plante, il giornalista Jason Schreier e altri ancora.

Poco sotto, trovate la top ten completa:

I 10 migliori giochi della current-gen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Bloodborne Outer Wilds Kentucky Route Zero Titanfall 2 Uncharted 4: A Thief’s End Slay the Spire NieR: Automata Threes The Witcher 3: Wild Hunt

A svettare sul podio, troviamo il monumentale Zelda: Breath of the Wild, l’ultima avventura originale di Link disponibile dal lancio di Nintendo Switch. In seconda posizione Bloodborne, il fantastico soulslike dalle tinte gotiche di FromSoftware, seguito al terzo posto da Outer Wilds, il gioco del 2019 sviluppato da Mobius Digital e pubblicato da Annapurna Interactive.

Per quanto riguarda nello specifico Zelda, ecco le parole dello sviluppatore Dan Marshall:

Questo è ovviamente uno dei migliori giochi mai realizzati. Dal punto di vista estetico non è il mio genere, i dialoghi e la recitazione sono un po’ inquietanti, ma il gameplay vero e proprio è semplicemente sorprendente. [..] È fluido, emozionante e giocabile, è semplicemente una gioia assoluta da giocare dall’inizio alla fine.

Staremo a vedere se la next gen ormai alle porte riuscirà a proporre capolavori all’altezza di quelli della generazione ormai agli sgoccioli!