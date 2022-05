La serie TV Netflix di Resident Evil ha un trailer e una data di uscita

Netflix ha da tempo deciso di avvicinarsi al mondo dei videogiochi, inclusa anche la saga horror Capcom di Resident Evil.

Dopo Arcane e Cuphead, tanto per citare i più celebri, a breve sarà infatti il turno di un altro show ispirato a un brand videoludico di successo (che trovate anche su Amazon).

Dopo la conferma della produzione della serie, che avrà dalla sua un cast composto da Ella Balinska, Siena Agudong, Tamara Smart, Paola Nuñez e Adeline Rudolph, è ora il turno del primo teaser trailer.

Come riportato anche da Polygon, questo primo filmato promozionale sembra prendere in parte le distanze dai precedenti live-action dedicati al franchise.

Ambientato sia ai giorni nostri, a New Raccoon City in Sudafrica, sia nell’anno 2036, lo show di Resident Evil è incentrato sul personaggio Jade Wesker, che lotta per la sopravvivenza in un mondo invaso dagli zombie e fa i conti con il suo passato e con ciò che ne è stato di sua sorella, Billie, 14 anni dopo l’inizio dell’apocalisse zombie.

Jade e Billie sono le figlie di Albert Wesker, interpretato da Lance Reddick nella serie di Netflix, al soldo della Umbrella Corporation.

Come potete vedere nel primo teaser trailer poco sotto, Resident Evil riproporrà l’orrore zombie dei videogiochi Capcom, con una buona dose di sangue e violenza.

La prima stagione – composta da otto episodi – sarà presentata in anteprima mondiale su Netflix il 14 luglio 2022.

Nell’attesa, se vi va, potete recuperare anche la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, da qualche settimana anche in Home Video, in attesa della nuova serie con attori in carne e ossa.

Infine, sempre e solo sulle nostre pagine trovate anche la classifica dei migliori e peggiori capitoli del franchise di Resident Evil, la quale è sicuramente molto chiara nel tratteggiare alti e bassi del celebre franchise di survival horror targato Capcom.