La rivincita dei musou: Hyrule Warriors vende come il pane

Ci siamo trovati spesso, sulle nostre pagine, a parlare di fortune e sfortune del genere musou, che divide costantemente il pubblico tra chi ama gettare faccia a terra decine e decine di nemici che lo assediano e chi invece non apprezza le meccaniche di combattimento-di-massa rese celebri da franchise come Dynasty Warriors. Ecco perché quando abbiamo appreso che il prequel del capolavoro The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarebbe stato Hyrule Warriors: L’era della calamità, ossia un nuovo musou, abbiamo fatto qualche riflessione sul genere.

Cosa è successo prima di Breath of the Wild? La risposta è in Hyrule Warriors: L'era della Calamità

Nell’articolo, il nostro Adriano aveva evidenziato come, nel caso dei musou, «tutti li odiano ma tutti li vogliono», ed è esattamente così che le cose stanno andando anche per il ritorno di Link e dei vari Campioni di Hyrule armi alla mano: come svelato dall’account Twitter ufficiale del franchise, infatti, in quattro giorni Hyrule Warriors: L’era della Calamità ha distribuito ben 3 milioni di copie, segnando un nuovo record assoluto per il genere di appartenenza.

Vale la pena sottolineare che si tratta di copie distribuite – ossia immesse sul mercato per soddisfare la domanda – e non effettivamente vendute ai consumatori, ma il numero rimane comunque ragguardevole. Come scritto dall’account ufficiale nel tweet di seguito:

Le spedizioni cumulative in tutto il mondo per Hyrule Warriors: L’era della Calamità hanno superato 3 milioni di copie. Il nostro profondo grazie va a tutti. La demo è ancora disponibile, quindi potete provare il gioco se volete!

Vi ricordiamo in effetti che la demo è disponibile gratis su Nintendo eShop e vi permette di passare la prima ora abbondante in compagnia di Hyrule Warriors, quindi se volete farvi un’idea del combat system, delle atmosfere del titolo e di cosa potrebbe aspettare i fan di Breath of the Wild, tra riferimenti e collegamenti diretti, sapete cosa dovete fare.

Se state cercando più dettagli, la video recensione firmata da Valentino Cinefra esiste appositamente per questo.