La remastered di uno storico gioco PS2 arriva ad aprile

NIS America ha annunciato oggi che la remaster di GrimGrimoire per PS2 sarà lanciata con il nome di GrimGrimoire OnceMore su PS5 e PS4 ad aprile 2023.

Il gioco di Vanillaware arriverà negli Stati Uniti il 4 aprile 2023, per poi uscire in Europa tre giorni dopo, ossia il 7 aprile 2023.

Curioso come la notizia arrivi a breve distanza dalla conferma che un altro titolo PS2 sta per ricevere un vero e proprio sequel, per PS VR2.

Ora, come riportato anche da Push Square, un nuovo trailer rivela cosa ci si può aspettare da questa sorprendente versione rimasterizzata del piccolo classico in questione.

GrimGrimoire OnceMore presenta un nuovissimo albero delle abilità, un’interfaccia utente migliorata e una galleria d’arte, oltre al consueto aumento della risoluzione.

Dallo studio dietro 13 Sentinels: Aegis Rim e Dragon’s Crown, il gioco si propone come un titolo di strategia in tempo reale in cui si incanalerà la magia per evocare demoni che combattono per noi.

«Per evocare i famigli, i giocatori devono usare libri magici chiamati grimori per evocare le rune; man mano che si sale di livello con i grimori, si potranno evocare famigliari più potenti. Padroneggiare queste scuole di magia e utilizzare i loro famigli contro determinati nemici è la chiave per la vittoria!», si legge nella descrizione ufficiale.

Passato da un formato 4:3 a 16:9, GrimGrimoire sarà più bello che mai grazie a una grafica migliorata. «Il caratteristico stile artistico disegnato a mano è ancora presente, ma i dettagli sono molto più vivaci grazie all’alta definizione offerta dalle console moderne».

GrimGrimoire OnceMore è quindi previsto sia su console PlayStation 4 che su PlayStation 5 nei primi mesi del prossimo anno.

