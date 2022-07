La «nuova» console SEGA arriva in occidente (ma in Italia?)

A inizio giugno, SEGA ha presentato la sua prossima mini-console retrò, ossia il SEGA Mega Drive 2. La piattaforma verrà lanciata il 27 ottobre 2022 e sarà dotata di 50 giochi, tra cui anche alcuni titoli per SEGA CD.

Il publisher di Sonic Mania (che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo) ha infatti deciso che i 16-bit non sono ancora morti, né moriranno mai in un certo qual senso.

L’annuncio della “nuova” piattaforma era avvenuto in diretta sul canale YouTube di SEGA, senza la conferma di un eventuale arrivo in occidente.

Ora, via VGC, SEGA ha annunciato i dettagli del lancio nordamericano della sua console SEGA Genesis/Mega Drive Mini 2.

La nuova piattaforma in miniatura sarà lanciato in Nord America il 27 ottobre prossimo, ossia la stessa data di uscita precedentemente annunciata per il Giappone.

Tuttavia, al momento in cui scriviamo i piani per un lancio europeo (Italia inclusa) non sono ancora stati confermati. La prima ondata di giochi previsti negli USA: