SEGA ha annunciato una “nuova” console, ma è un tuffo nel passato

SEGA ha appena presentato la sua prossima mini-console retrò: il Mega Drive 2. La piattaforma verrà lanciata il 27 ottobre 2022 e sarà dotata di 50 giochi, tra cui titoli per SEGA CD piuttosto rari da trovare.

Il publisher di Sonic Mania (che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo) ha infatti deciso che è tempo per tornare ai fasti dei 16-bit.

La notizia proviene da una presentazione giapponese avvenuta in diretta sul canale YouTube di SEGA. I dettagli sono ancora scarsi tanto che non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte dei canali anglofoni dell’azienda.

Purtroppo, non è stato ancora confermato che il Mega Drive 2 verrà distribuito in Occidente. Tuttavia, visto il successo delle precedenti console in miniatura, è molto probabile che il lancio avvenga in tutto il mondo.

Il reveal non ci fornisce molti dettagli sui giochi che possiamo aspettarci: in effetti, buona parte della presentazione è una sorta di incontro di wrestling, in cui un tag team composto da un Mega Drive e un Sega CD si occupa dei propri avversari.

L’unica cosa certa è che, come il suo predecessore, Mega Drive 2 è assolutamente minuscolo, così come è molto più piccolo del controller stesso (forte di otto giochi in più rispetto al primo MD).

Poco sotto, al minuto 26, trovate il video di presentazione (via The Gamer).

Ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo raccontato per filo e per segno che impressione ci ha fatto il primo Mega Drive mini, analizzato in ogni sua parte.

Restando in tema SEGA, pochi giorni fa la compagnia ha alzato il sipario su Sonic Frontiers, un progetto decisamente particolare visto che parliamo del primo vero open world dedicato alla mascotte blu del publisher giapponese.

Ma non solo: presto arriverà anche un nuovo Sonic rigorosamente in due dimensioni ad opera del team originale, da non perdere per tutti i nostalgici degni di tale nome.