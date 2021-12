La Morte imbraccia la falce in un nuovo gioco ispirato a Hollow Night (e Dead Cells)

I The Game Awards 2021 si sono ufficialmente conclusi, lo show ha assegnato numerosi premi ai giochi migliori dell’anno e ha dato spazio come sempre a numerose esclusive e anteprime mondiali.

Molti annunci altisonanti hanno avuto il loro spazio durante l’evento come quello del nuovo Alan Wake 2 o del nuovo gioco Quantic Dream Star Wars: Eclipse.

Tra i numerosi annunci e le performance musicali c’è stato spazio anche per quella che sembra già essere una piccola perla indie.

Roguelike dallo stile eccentrico e dall’umorismo peculiare, Have a Nice Death si prospetta essere un action bidimensionale accattivante e dalle meccaniche ben congegnate, dato che risulta evidente l’ispirazione a Hollow Night (lo scatto del personaggio sembra proprio lo stesso) e a Dead Cells.

Il gioco è sviluppato da Magic Design Studios con Perfect World Entertainment come publisher e ci metterà nei panni della Morte in persona.

Saremo il CEO di un’organizzazione che opera nell’oltretomba che, sovraccarico di lavoro e responsabilità, deciderà di prendere in mano la situazione e porre fine al caos creatosi nella ditta. Dalla nostra scrivania piena di scartoffie partiremo per un viaggio che si preannuncia epico, imbracciando direttamente la falce per far vedere a tutti chi comanda.

Il titolo, come ogni roguelike che si rispetti, presenterà livelli generati in maniera procedurale e ci metterà di fronte a nemici ostici da sconfiggere per poter proseguire, il tutto condito dalla peculiare atmosfera eccentrica.

Di seguito riportiamo il trailer reveal del gioco:

Have a Nice Death al momento non ha una data d’uscita specifica ma alla fine del trailer si fa riferimento ad un generico marzo 2022 per l’arrivo dell’early access su PC.

