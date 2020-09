La fusione tra Nathan Drake e Joel è la cosa più strana che vedrete oggi

Le saghe di Uncharted e The Last of Us non hanno certo bisogno di presentazioni: la prima, nata su PS3, rappresenta l’espressione massima degli action adventure moderni, mentre la seconda rappresenta il più importante filone di action survival degli ultimi 10 anni.

Nathan Drake e Joel Miller sono i rispettivi protagonisti principali delle due serie in questione targate Naughty Dog (sì, lo sappiamo che Ellie è altrettanto importante, ma al momento non è importante citarla), tanto che nel giro di pochi anni sono diventati due icone PlayStation senza se e senza ma.

Ora, via Reddit, l’utente Anthrophantasma ha deciso di “fondere” i volti di Drake e Joel, dando vita a un ibrido realmente sorprendente. Usando l’ormai celebre FaceApp, il ragazzo è riuscito infatti a unire il look di Nathan in Uncharted 4: Fine di un Ladro con quello di Joel preso direttamente da The Last of Us Part II.

Il risultato è uno strano personaggio con lo sguardo inconfondibile di Drake, ma con le tipiche rughe e la forma della testa del padre adottivo di Ellie.

The Last of Us Part II è disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 dal 19 giugno 2020.