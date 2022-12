La demo di Forspoken non vi ha convinto? Square Enix ha buone notizie

Con un annuncio a sorpresa arrivato durante i The Game Awards 2022, Square Enix ha reso disponibile una demo speciale di Forspoken, consentendo così a tutti i fan di poter provare in anteprima la nuova imminente esclusiva PS5.

La strategia avrebbe dovuto contribuire ad accendere l’entusiasmo verso l’open world in uscita per il prossimo mese (potete prenotare l’esclusiva edizione Steelbook su Amazon), ma in realtà sembra aver prodotto risultati particolarmente contrastanti, almeno a giudicare dai commenti arrivati in rete.

Oltre ad aver notato quello che sembra essere un downgrade grafico rispetto ai primi impressionanti trailer, la demo ha preoccupato i fan per via della propria giocabilità, composta principalmente da fetch quest e particolarmente ripetitiva per il suo open world.

Ed effettivamente anche la nostra prova svolta a Londra in anteprima ci aveva lasciato più di qualche perplessità, non solo in merito alle già citate quest ma anche a una struttura open world attualmente antiquata.

Sembrerebbe però che le preoccupazioni dei fan siano infondate: in un’intervista rilasciata a Gematsu, il creative director Raido Mitsuno ha spiegato che la demo non intende rappresentare quello che sarà il prodotto finale, ma solo dare un assaggio degli aspetti principali di gameplay.

«Questa è una gameplay demo costruita nello specifico per provare le meccaniche di parkour e della magia. Quindi la sua realizzazione è stata fatta specificatamente in modo simile alle fetch quest: porta a termine questi cinque obiettivi e poi sconfiggi un boss. Il gioco completo non ha davvero questo design, è stato realizzato esclusivamente per l’esperienza demo».

Insomma, se gli aspetti del gameplay della demo non vi hanno convinto, Square Enix sembra aver ammesso che è tutto perfettamente normale: l’intento non era quello di offrire un’anteprima del gioco completo, ma solo di testare le meccaniche di gioco e farvi un’idea di ciò che vi aspetta.

Sicuramente un’ottima notizia per i fan che erano rimasti più delusi dall’impostazione delle quest e dell’open world, anche se la strategia appare quantomeno discutibile e potrebbe aver fatto più danni che benefici per il lancio di Forspoken. Ad ogni modo, non ci resta che attendere l’effettivo lancio e scoprire se la formula definitiva riuscirà o meno a convincere gli appassionati.

Nel frattempo, se siete curiosi di provare altri nuovi giochi su PS5, vi segnaliamo che nelle scorse ore sono state rilasciate altre interessanti demo gratis da scaricare sulla console next-gen di casa Sony.