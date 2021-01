Kotaku sceglie i Best Of 2020 (e no, non c’è The Last of Us 2)

Lo scorso 25 dicembre il noto magazine online Kotaku ha rivelato le cocenti delusioni del 2020 ormai alle spalle, tra cui il rinvio di Halo: Infinite, il lancio “problematico” delle console next-gen e quello di Cyberpunk 2077 (funestato da bug e problemi di ogni genere relativamente alla versione old-gen).

Ora, però, la redazione ha deciso di pubblicare la lista dei 12 migliori titoli del 2020, ossia i giochi che più degli altri hanno sorpreso e divertito i vari membri della nota testata giornalistica.

Lascia sicuramente colpiti in positivo la presenza di vari titoli decisamente meritevoli come Hades o Final Fantasy VII Remake, così come sorprende quella di giochi decisamente poco conosciuti al grande pubblico di massa come 13 Sentinels: Aegis Rim e Crusader Kings III.

Grande assente è in ogni caso The Last of Us Parte II, il capolavoro Naughty Dog campione di premi nel corso dello scorso anno, così come sorprende l’assenza di Ghost of Tsushima.

Molto bene invece la presenza di Spider-Man: Miles Morales, nuova avventura dell’Arrampicamuri disponibile su PS5 e PS4, oltre al titolo multigiocatore divenuto un vero e proprio fenomeno di massa, ovvero Fall Guys.

Poco più in basso potete trovare la lista stilata da Kotaku, coi giochi elencati rigorosamente in ordine alfabetico:

13 Sentinels: Aegis Rim

Assassin’s Creed Valhalla

Crusader Kings III

Fall Guys

Final Fantasy VII Remake

Hades

Kentucky Route Zero

Ori and the Will of the Wisps

Paper Mario: The Origami King

Spider-Man Miles Morales

Spiritfarer

Yakuza: Like a Dragon

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i migliori giochi della generazione appena conclusa secondo la redazione di SpazioGames, oltre agli SpazioGames Awards 2020 in cui abbiamo scelto (insieme ai lettori) i migliori titoli dell’anno da poco lasciato alle spalle!