Konami si sta ingrandendo e promette «un’ulteriore crescita»

Dopo anni di silenzio, un silenzio così assordante da mandare in nevrosi i fan di tutto il mondo, sembra proprio che Konami potrebbe tentare un ritorno di fiamma nel corso 2023.

Dopo il tentativo disastroso di Survive, il titolo multiplayer ambientato nell’universo di MGS e che trovate su Amazon, il publisher si è tenuto ben distante dal mondo dei videogiochi (se si esclude eFootball, ovviamente).

Se le voci di un ritorno in grande stile di Konami si rincorrono ormai da molte settimane, a quanto pare è giunto il momento di parlare dei fatti.

Come riportato anche da VG247, infatti, Konami ha aperto un nuovo studio “creators first” a Osaka, aumentando anche lo stipendio del personale.

Lo sviluppatore di Silent Hill – nonché produttore delle odiatissime macchine da pachinko – ha aperto un nuovo studio a Osaka, in Giappone.

Konami ha infatti da poco celebrato il suo 50imo anniversario dalla fondazione e, in un comunicato stampa della scorsa settimana, ha annunciato di aver appena aperto un altro studio, il Konami Osaka Studio.

Secondo il CS, l’Osaka Studio è un «trasferimento di sviluppo dello studio esistente e nasce con il concetto di ‘Creators First’», spiegando che è caratterizzato da un ambiente ben sviluppato dove i creators possono dimostrare il loro pieno potenziale.

Il comunicato stampa non spiega cosa si intenda per “Creators First” e, quindi, dovremo aspettare e vedere cosa ne verrà fuori. Il documento ha anche reso noto che «il centro di ricerca e sviluppo di nuova generazione di Konami, il ‘Konami Creative Front Tokyo Bay‘, è in fase di costruzione», quindi sembra che l’azienda stia puntando tutto sul suo futuro dopo alcuni anni di silenzio.

C’è anche un aspetto positivo per i dipendenti: Konami ha aumentato «in modo sostanziale» lo stipendio base dei suoi assunti (è sempre bello sapere che gli sviluppatori vengono pagati di più).

Per concludere, sempre nel comunicato stampa si legge che «al fine di ottenere un’ulteriore crescita sostenibile nel settore dell’intrattenimento, in forte espansione, il Gruppo Konami rafforzerà le proprie capacità di sviluppo dei prodotti e continuerà a fornire prodotti e servizi per la prossima generazione».

Oltre a rivitalizzare la serie di Silent Hill con un remake del secondo capitoli e altri nuovi titoli, si vocifera infatti che Konami voglia rispolverare anche Metal Gear Solid e Castlevania.

Sempre parlando di giochi Konami, se il remake di Silent Hill 2 sarà un successo, qualcuno degli altri capitoli subirà lo stesso trattamento? Hanno risposto i fan della serie.