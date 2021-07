Konami rescinde il contratto con Griezmann per un video razzista

Konami ha annunciato di aver rescisso il proprio contratto con Antoine Griezmann in seguito alla diffusione di un video con commenti razzisti.

La stella della nazionale di calcio francese e del Barcellona non era stata ingaggiata per eFootball PES 2021 Season Update ma, curiosamente, per Yu-Gi-Oh!.

Il calciatore aveva effettivamente preso parte a delle iniziative promozionali legate a PES in passato, ma questo episodio ne mina per forza di cose le possibilità di collaborazione con il publisher.

Peraltro, si tratta di un grande appassionato di videogiochi e in particolare della serie Football Manager, dove si rende spesso protagonista di risultati sorprendenti.

La brutta storia che lo vede al centro della scena stavolta, però, non ha a che fare direttamente con i videogiochi come eFootball PES 2021 Season Update, quanto con un caso di razzismo.

Come riporta ESPN, Konami ha interrotto i rapporti in seguito alla diffusione di un video in cui vengono raffigurati Ousmane Dembelé e proprio Griezmann.

I due sono compagni di nazionale nonché di club, militando entrambi al Barcellona, e nella clip si possono vedere mentre si scambiano delle battute.

Il tutto accade mentre dei tecnici risolvono un inconveniente ad un televisore in una stanza in cui soggiornano i calciatori, durante un tour in Giappone di due anni fa.

A quel punto si può sentire Dembelé dire al compagno di squadra «tutte queste brutte facce, solo perché devi giocare a PES, non ti vergogni?».

Griezmann non sembra rispondere e sorride guardando il connazionale, ma questo è bastato per far infuriare Konami.

Interpellato da ESPN, Dembelé ha spiegato che «è successo tutto in Giappone ma potrebbe essere capitato in qualunque parte del mondo e avrei usato la stessa espressione».

«Pertanto non stavo puntando alcuna comunità, ho sempre usato questo tipo di espressione con i miei amici a prescindere dalle origini».

Il publisher asiatico ha preso immediatamente le distanze con un comunicato in cui annuncia la separazione da Griezmann (che non è ancora intervenuto sull’argomento).

«Konami Digital Entertainment crede, come sua filosofia di sport, che la discriminazione di qualunque tipo sia inaccettabile. Avevamo annunciato Griezmann come nostro content ambassador per Yu-Gi-Oh!, ma alla luce dei recenti eventi abbiamo deciso di cancellare il contratto».

Non è chiaro se ci saranno ripercussioni di tipo legale per le parti in causa, ma di certo la decisione della casa nipponica sembra irrevocabile.

Un brutto episodio nel momento in cui Konami si sta preparando al ritorno di PES, a quanto pare, sotto una nuova veste.

L’editore ha rilanciato il proprio impegno nel gaming stringendo accordi, peraltro, con Bloober Team per quello che dovrebbe essere un ritorno di Silent Hill.

Un impegno che è ripartito dall’arte, come abbiamo sottolineato nel resoconto di un’intervista agli esponenti del colosso di Tokyo.