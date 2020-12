Kojima Productions svela “eccitanti update” domani: nuovo gioco in arrivo?

Domani 16 dicembre sarà il quinto anniversario di Kojima Productions e lo studio giapponese sta preparando qualcosa di speciale per celebrarlo a dovere.

Come segnalato su Twitter, la casa di Death Stranding rivelerà «alcuni eccitanti update» nella giornata di domani, in particolare alle nostre ore 06:00.

December 16ᵗʰ marks the 5ᵗʰ Anniversary of #KojimaProductions !

Keep an eye out tomorrow on our social channels at 12AM (NYC), 5AM (UK), 6AM (CET) and 2PM (JP) as we'll be delivering some exciting updates you won't want to miss! #KJP5 pic.twitter.com/WZ3WP9q2Qp

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 15, 2020