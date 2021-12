Kojima Productions fa i suoi auguri svelando dei personaggi misteriosi…

Sappiamo tutti che Kojima Productions, per via della personalità di Hideo Kojima, è una di quelle software house che finiscono con lo svelare le cose rigorosamente a modo loro.

Il game director giapponese è quello del No place to Hideo di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, quello di The Phantom Pain e della personalità inventata di Joakim Mogren, quello che nascose l’annuncio di Silent Hills dentro la demo giocabile P.T..

Non c’è da stupirsi, allora, che i videogiocatori abbiano rizzato le antenne ora che la software house ha pubblicato una peculiare cartolina di auguri per le feste – domandandosi se quelli illustrati non possano essere dei nuovi personaggi che magari vedremo in una futura opera.

Sui suoi canali social, infatti, la compagnia giapponese ha scritto «Buone feste» a tutti i suoi fan, accompagnando le parole con un’immagine realizzata dall’art director Yoji Shinkawa. Nel suo inconfondibile stile possiamo vedere tre personaggi misteriosi, armati di equipaggiamenti ispirati a Ludens – la mascotte della compagnia.

La donna in basso a destra, che somiglia un po’ ad Amelie di Death Stranding, tiene in mano la maschera di Ludens. L’uomo al centro, che indossa la felpa e tiene la bandiera, ricorda vagamente Cliff di Death Stranding, ma potremmo sbagliarci. Difficile, invece, trovare somiglianze vere e proprie per l’individuo sulla sinistra, che indossa una giacca e porta una pochette a tema Kojima Productions.

Abbiamo appena visto tre nuovi personaggi che scopriremo nel futuro gioco della compagnia? Si tratta solo di tre modelli casuali immaginati da Shinkawa per la cartolina di auguri (improbabile)? Per ora, difficile dirlo. La cartolina, comunque, merita di essere vista a prescindere – anche considerando che oggi è il compleanno di Yoji Shinkawa!

La cartolina di auguri illustrata da Yoji Shinkawa

Di recente, Kojima Productions ha annunciato di aver aperto una nuova divisione negli Stati Uniti che si occuperà della realizzazione di prodotti non interattivi come film. La software house giapponese, inoltre, ha visto pochi mesi fa il lancio di Death Stranding: Director’s Cut su PS5, mentre Hideo Kojima ha presenziato agli scorsi The Game Awards solo per dire che non aveva niente da dire. Dovrebbe fare qualcosa di più, invece, nell’edizione del prossimo anno.

Qualche mese fa, il game director aveva sottolineato l’importanza di adattare il proprio modo di lavorare, e anche di annunciare e gestire i videogiochi e la loro comunicazione, in un’epoca che è profondamente cambiata come questa. Che questo vada a influenzare il prossimo progetto? Attendiamo di scoprirlo e riferirvelo.