Kit tastiera e mouse, smartphone, hard disk e smart TV tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Iniziamo con il set mouse e tastiera wireless Microsoft 3050 Desktop, che unisce la ricchezza di funzionalità al design moderno. Il morbido appoggio per i polsi e i tasti silenziosi della tastiera donano un aspetto elegantemente professionale facendola apprezzare giorno dopo giorno. La sua forma elegante è completata dalla ricchezza di funzioni, come ad esempio i comodi controlli per la riproduzione multimediale, lo zoom a singolo tocco e i tasti di scelta rapida personalizzabili che consentono di accedere ai programmi nella barra delle attività di Windows. La tastiera è inoltre dotata di tecnologia Advanced Encryption Standard (AES), ideata per consentire la protezione dei dati crittografando il testo che viene digitato. La tecnologia Microsoft BlueTrack Technology del mouse garantisce un controllo preciso su virtualmente qualsiasi superficie, mentre le impugnature laterali in gomma e il corpo del mouse di lunghezza leggermente superiore a quella di altri mouse offrono una comodità sorprendente. Inoltre, è possibile spostarsi fino a una distanza di oltre 9 metri dal PC mantenendo una connessione wireless affidabile.

Solitamente il set mouse e tastiera wireless Microsoft 3050 Desktop viene proposta a 60€, ma oggi potete averlo a soli 27,99€.

Continuiamo con lo smartphone Huawei P40 Lite che offre quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili.

Solitamente Huawei P40 Lite viene proposto a 324,98€, ma oggi potete comprarlo a soli 169,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su kit tastiera e mouse, smartphone, hard disk e smart TV tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

Offerte del weekend eBay

Offerte ancora disponibili