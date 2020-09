Kit Raspberry Pi 4 Model B ad un prezzo imperdibile su Amazon

Se stavate aspettando una buona occasione per portare a casa l’accattivante Raspberry Pi 4 Model B, sappiate che si è appena presentata alla vostra porta. Il piccolo computer, grande quanto una carta di credito ma molto potente, è infatti proposto in saldo su Amazon, con una speciale promozione che si affianca alle offerte di settembre che vi abbiamo già segnalato.

Il kit in questione include tutto quello di cui avete bisogno per mettere a punto il vostro affidabile computer: troverete così un esemplare di Raspberry Pi 4B con 4GB di memoria RAM, con CPU Cortex-A72 e con capacità di wi-fi sia in 2,4 GHz che in 5 Ghz, oltre che con Bluetooth 5.0. Al computer si affiancano tutti gli accessori per l’assemblaggio dell’unità perfetta: trovate una memoria micro SD da 32 GB per l’archiviazione, due cavi da HDMI a micro HDMI, 3 dissipatori, una ventola, 1 lettore di schede Micro SD via USB Type-C, un alimentatore 5.1V3A TypeC con interruttore, 1 giravite, un box esterno per contenere il tutto e un manuale utente per aiutarvi con tutte le indicazioni del caso. Questo kit è proposto con uno speciale sconto che vi consente di risparmiare il 15% sul costo di listino: significa che potrete portarlo a casa spendendo 84,99€ anziché i canonici 99,99€. Si tratta del prezzo più basso a cui sia mai stato proposto Raspberry Pi 4B su Amazon, quindi vi raccomandiamo di approfittare della promozione, fintanto che è disponibile.

Attenzione, perché se cercate maggior potenza è disponibile uno sconto anche sulla variante che ospita ugualmente una memory card Micro SD da 32 GB, ma alla quale affianca ben 8 GB di memoria RAM, in grado di garantirvi performance fluide e al massimo delle possibilità anche con l’esecuzione di più applicazioni contemporaneamente. In questo caso, lo sconto vi fa risparmiare 24€, con il prezzo che passa a 135,99€ rispetto ai canonici 159,99€: un’offerta da cogliere al volo per tutti gli amanti dell’informatica.

