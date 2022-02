Kirby e la Terra Perduta ora su Amazon a prezzo scontato con un set di speciali sticker magnetici!

Vi piace il personaggio di Kirby e state attendendo il nuovo capitolo delle sue avventure, Kirby e la Terra Perduta, per Nintendo Switch? Oggi abbiamo l’offerta giusto per voi, soprattutto se stavate pensando anche di regalarlo ad un vostro amico/parente/partner! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’offerta molto particolare che vi consente di ottenere due copie del gioco e due set di sticker magnetici a un prezzo davvero imperdibile!

In Kirby e la Terra Perduta, i giocatori potranno esplorare liberamente un immenso e coloratissimo mondo sfruttando le classiche abilità del paffuto personaggio rosa per affrontare vari nemici e continuare l’avventura tra i resti di un’antica civiltà.

Kirby e la Terra Perduta può essere affrontato anche in modalità cooperativa a due giocatori (in locale) insieme a un vostro amico così da raddoppiare il divertimento. Rispetto ai precedenti capitoli della serie, in Kirby e la Terra Perduta potrete contrare anche su nuove abilità, come Trivella ed Esploratore, indispensabili per sconfiggere gli avversari e scoprire tutti i segreti.

Solitamente il doppio bundle di Kirby e la Terra Perduta con i stickers magnetici viene proposto a 149,96€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 99,99€, con un risparmio reale di quali 49,97€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere due copie del gioco e due set di stickers magnetici dedicati al simpatico personaggio a un prezzo imperdibile!

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere due copie di un titolo nuovissimo risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

