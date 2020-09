Kingdom Hearts IV nel 2022? Nomura promette sorprese

Kingdom Hearts 3 e il DLC Re:Mind non saranno gli ultimi capitoli della serie targata Square Enix: è infatti in arrivo lo spin-off musicale chiamato Kingdom Hearts: Melody of Memory e previsto su console Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. E se la saga principale non fosse finita qui, magari con l’annuncio futuro di un vero e proprio quarto capitolo?

Nel corso di un’intervista con il magazine nipponico Famitsu, il game director della serie Tetsuya Nomura ha rivelato senza fare troppi complimenti che un nuovo capitolo della serie Kingdom Hearts sarebbe attualmente in lavorazione.

I protagonisti di Kingdom Hearts III.

Ma non solo: l’autore ha definito il progetto sorprendente, con un’uscita genericamente fissata a fine 2020, ossia in concomitanza con l’anniversario dei primi 20 anni dalla nascita di Kingdom Hearts.

Ovviamente, non si è parlato in maniera esplicita di un fantomatico Kingdom Hearts IV, visto che Nomura non ha rivelato alcun dettaglio circa questo progetto, al momento assolutamente top-secret. La speranza è che il team di sviluppo sia davvero su un nuovo episodio regolare della serie, magari previsto su console di prossima generazione (vale a dire PS5 e Xbox Series X).

Tra un eventuale KH4, Final Fantasy VII Remake Parte 2 e Final Fantasy XVI, Square potrebbe avere dalla sua un trittico davvero niente male, sebbene al momento – ad eccezione del secondo titolo citato – non vi sono ancora conferme ufficiali sullo sviluppo dei vari giochi.

Ricordiamo che Melody of Memory includerà 20 personaggi tratti dalla serie di action RPG nata su PS2, consentendoci di divertirci con meccaniche da tipico rhythm game su ben 140 brani presi dalle colonne sonore classiche della saga.

Kingdom Hearts III è disponibile dal 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta del decimo titolo della serie, nonché capitolo finale della cosiddetta “saga di Xehanort”.