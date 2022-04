Kingdom Hearts 4 farà felici i fan del secondo capitolo: torna un’amata feature

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato come l’inizio di una nuova saga, ma questo non significa che Square Enix non rivolgerà un occhio al passato per cercare di accontentare tutti i suoi appassionati.

È stato infatti confermato che una delle feature più amate del secondo capitolo del franchise, assente inspiegabilmente su Kingdom Hearts 3 (che potete acquistare a soli 10 euro su Amazon) farà il suo atteso ritorno nel quarto capitolo.

In un’intervista rilasciata a Famitsu (via Game Rant), il director Tetsuya Nomura ha infatti svelato alcuni interessanti dettagli su ciò che sarà possibile aspettarsi all’interno di Kingdom Hearts 4.

Tra questi vi è anche un atteso ritorno per i fan di Kingdom Hearts 2: nel quarto capitolo torneranno infatti i Reaction Command, una delle caratteristiche che avevano reso la seconda avventura di Sora particolarmente unica.

Premendo l’apposito pulsante in determinati momenti della battaglia, grazie a questa funzionalità i giocatori avevano la possibilità di utilizzare una specifica azione per avere la meglio contro determinati avversari.

I reaction command a volte si rivelavano necessari per portare a termine gli scontri, ma potevano essere utilizzati anche fuori dalle battaglie per aprire forzieri o parlare con altri personaggi.

Con il terzo capitolo, Square Enix ha deciso di apportare alcune novità significative al gameplay e ha deciso che questa funzione non era più necessaria: tuttavia, molti fan ne hanno chiesto il ritorno e Square Enix pare abbia deciso di accontentarli.

Nomura ha anche chiarito che con l’occasione saranno disponibili anche i nuovi build command, ma purtroppo al momento non sappiamo che cosa comporterà esattamente questa funzione: non possiamo fare altro che attendere l’arrivo di ulteriori informazioni.

Tra gli aspetti che hanno lasciato perplessi i fan c’è stato il nuovo aspetto di Sora, che adesso sembrerebbe non indossare più le sue iconiche «scarpe da clown»: nella stessa intervista Nomura ha confermato che ci sono buone notizie per chiunque ne fosse nostalgico.

Il suo aspetto cambierà infatti in base al mondo in cui si troverà il protagonista: a tal proposito, i fan sono già riusciti a scoprire dove abita davvero Sora nella nostra realtà.

Resta indubbiamente molta curiosità per scoprire quali crossover deciderà di introdurre il quarto capitolo: molti appassionati sono convinti di aver trovato riferimenti relativi a Star Wars.