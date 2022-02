Kindle Paperwhite ora al prezzo più basso di sempre su Amazon! Regalo perfetto per San Valentino!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’incredibile offerta che vi consentirà di acquistare l’ebook reader Kindle Paperwhite al prezzo più basso di sempre! In particolare, potrete portarvelo a casa a soli 109,99€, rispetto agli usuali 139,99€ di listino, per un risparmio reale di 30€. Inoltre, si tratta di un prodotto che costituisce un ottimo regalo per San Valentino, soprattutto per un amante della lettura!

Kindle Paperwhite è dotato di un display da 6,8″ con un’illuminazione regolabile sia a livello di intensità che di tonalità e offre un’autonomia incredibile: fino a 10 settimane. L’eBook reader in questione permette una lettura confortevole grazie al suo schermo con una densità di 300 ppi con bordi sottili.

Kindle Paperwhite può contenere centinaia di libri, sempre pronti per essere letti ovunque vi troviate, anche al mare o in piscina, dato che è resistente all’acqua (certificazione IPX8) e in grado di sopravvivere anche a immersioni accidentali.

Kindle Paperwhite può essere inoltre personalizzato con tantissime custodie, che oltre a proteggere il vostro amato dispositivo, consentirà anche di dargli un tocco personale. Infine, Amazon pensa anche all’ambiente, dato che il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo eBook risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

