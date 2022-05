Kindle, ora con luce frontale integrata, con uno sconto del 25% su Amazon!

Vi piace leggere e volete avere a disposizione sempre la vostra libreria in qualsiasi momento o situazione? Oggi abbiamo l’offerta che fa proprio al caso vostro, dato che il noto portale e-commerce Amazon propone il suo Kindle con luce frontale integrata a un prezzo assolutamente imperdibile! Approfittate di questa imperdibile occasione per saziare la vostra voglia di leggere!

L’ebook reader Kindle è equipaggiato con 8 GB di memoria interna, sufficienti per memorizzare centinaia di libri, ed è possibile sceglierlo in due diverse colorazioni: bianca o nera. Con una sola ricarica, la batteria dura fino a quattro settimane, prendendo in considerazione un uso di mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13.

L’ebook reader Kindle è dotato di uno schermo da 6″ con trattamento antiriflesso da 167 ppi per leggere comodamente con una nitidezza pari alla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. L’ebook reader Kindle è inoltre equipaggiato con una luce frontale regolabile, utile per leggere anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per personalizzare ulteriormente il dispositivo, su Amazon trovate anche le tantissime custodie realizzate su misura che si agganciano saldamente al Kindle e sono dotate di un’aletta che si piega all’indietro per tenere il dispositivo con una mano sola.

Solitamente l’ebook reader Kindle viene proposto a 79,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 59,99€, con un risparmio reale di 20€, pari a uno sconto del 25%! Si tratta dell’occasione perfetta per avere un dispositivo che vi permetterà di portare sempre con voi tantissimi libri da leggere ovunque vogliate a un prezzo estremamente contenuto.

