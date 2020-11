Killer7: il vero capolavoro di Suda51 arriva su Switch?

Killer7 è considerato come uno dei giochi più rappresentativi di Goichi Suda, l’eclettico game designer giapponese noto anche come Suda51. Da anni si vocifera di una nuova versione (in primis, una remastered) del titolo uscito originariamente su Nintendo GameCube ormai diversi anni fa, purtroppo senza mai trovare conferma ufficiale.

Ora, però, qualcosa sembrerebbe muoversi nella direzione giusta: il gioco d’azione in cel-shading è stato convertito su PC da Engine Software, tanto che gli stessi sviluppatori hanno lasciato intendere che una versione pressoché identica sarebbe fattibile anche sulla piattaforma ibrida di Nintendo, magari in futuro.

Un'immagine di Killer7 in versione PC.

Parlando con la redazione di Nintendo Life, il capo del team di sviluppo Ruud van de Moosdijk s è dimostrato decisamente aperto a una eventuale versione di Killer7 per Switch:

Per quanto ne sappiamo una versione Switch di Killer7 non è attualmente in lavorazione. Chissà però cosa ci riserverà il futuro.

Secondo van de Moosdijk, infatti, «se Suda-San vuole lavorare di nuovo con noi, ovviamente lo ascolteremo sempre e comunque». Insomma, l’opportunità di vedere un giorno un porting Switch di Killer7 è piuttosto concreta, complice anche la conferma dell’arrivo di No More Heroes 1 e 2 sulla console Nintendo (conversioni sempre a cura di Engine Software).

Dopotutto, era il lontano 2018 quando Suda in persona rese noto che non avrebbe avuto problemi a portare il gioco sulla piattaforma ibrida della Grande N, sebbene tutto dipendesse da Capcom, detentrice de diritti sul gioco. Da allora, non se n’è saputo più niente e l’idea è purtroppo caduta nel dimenticatoio.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Killer7 è stato originariamente rilasciato su console GameCube e PS2 nel 2005. Diretto da Suda con la produzione di Hiroyuki Kobayashi, il gioco racconta una storia brutale dai toni pulp decisamente surreali legata a un gruppo di assassini, coinvolti loro malgrado in una strana cospirazione nei loro confronti.