Kena: Bridge Of Spirits salterà la finestra di lancio di PS5

Kena: Bridge Of Spirits è sicuramente uno dei titoli che ha suscitato maggior interesse quando è stato presentato per Sony Playstation 5 e molti speravano di mettere le mani sul prodotto nel corso del prossimo periodo natalizio. Purtroppo, questo non potrà più accadere.

Infatti, tramite un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco, lo studio Ember Lab ha confermato che l’uscita di Kena: Bridge Of Spirits è stata posticipata al primo trimestre del 2021. Sembra che il passaggio al lavoro da casa determinato dalla pandemia di COVID-19 abbia rallentato lo sviluppo più del previsto e così, «per il benessere della squadra e per fornire un prodotto migliore» è stata presa questa decisione.

Nel sua dichiarazione, Ember Lab afferma: «useremo questo tempo aggiuntivo per dare al gioco la qualità che merita ed offrire un’esperienza che soddisfi la nuova visione e le vostre aspettative».

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

In Kena: Bridge Of Spirits la protagonista sarà tenuta ad affrontare sfide pericolose ed enigmi da risolvere per arrivare agli spiriti da liberare, ognuno con la propria storia personale di contorno tutta da conoscere (e approfondire).

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per Sony Playstation 4, PS5 e Windows PC. Coloro che acquisteranno l’edizione PS4 riceveranno un upgrade gratuito alla versione next gen.

Non si tratta certo del primo prodotto che salta la finestra di lancio della console Sony. Recentemente, infatti, anche Arkane ha comunicato che il suo Deathloop è stato posticipato al secondo trimestre del prossimo anno.