BioShock 4, spuntano nuovi dettagli e conferme sull’ambientazione (e il lancio)

Gli appassionati e gli addetti ai lavori sono rimasti stuzzicati la scorsa settimana da un nuovo sorprendente leak, che rivelava l’esistenza e dettagli importanti sul misterioso BioShock 4.

La trilogia di BioShock era infatti rimasta nel cuore di milioni di videogiocatori in tutto il mondo, che stanno attendendo con molta pazienza l’arrivo di un possibile quarto capitolo della saga.

Ebbene, l’ultimo leak avrebbe rivelato che il prossimo capitolo si chiamerebbe BioShock Isolation e che sarebbe ambientato una città distopica completamente originale.

Oggi sono arrivate nuove conferme in tal senso dal giornalista Colin Moriarty, che ha condiviso in un nuovo video ulteriori dettagli sul misterioso progetto (via VGC).

Nel suo nuovo post della serie Sacred Symbols, visibile sul suo profilo Patreon, tra i tanti argomenti di discussione c’è anche spazio per parlare proprio del quarto capitolo di BioShock, rivelando qualche nuovo dettaglio importante.

Secondo il giornalista, BioShock Isolation sarebbe ambientato negli anni 1960 in una città fittizia dell’Antartico, che si chiamerebbe Borealis:

«Internamente, il gioco è estremamente segreto e “rinchiuso”. Pare che l’inclinazione sia che [gli sviluppatori] comprendono pienamente che cosa sarà questo titolo se confrontato a quello che fa Ken Levine [il creatore di BioShock]. A proposito, [Take-Two] pubblicherà anche il prossimo gioco di Ken Levine».

Un’ulteriore conferma importante è arrivata anche dalla redazione di VGC, che sostiene come le informazioni riportate da Colin Moriarty coinciderebbero con ciò che hanno avuto modo di apprendere loro stessi da altre fonti.

Moriarty avrebbe inoltre confermato che l’obiettivo degli sviluppatori, Cloud Chambers, sarebbe quello di lanciare BioShock 4 nel 2022: l’attesa per il prossimo gioco potrebbe dunque essere più breve del previsto.

Naturalmente, ricordiamo che si tratta attualmente di indiscrezioni e che non è arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati: vi raccomandiamo dunque di prendere tali rumor con le dovute precauzioni.

Le informazioni coinciderebbero anche con il recente leak riguardante Nvidia, che ha già avuto modo di anticipare diversi progetti come la versione PC di God of War.

L’augurio dei fan è che possa dunque uscire fuori un titolo che possa essere iconico come il BioShock originale, che qualcuno ha immaginato diventare perfino un titolo nostalgico a 16-bit.