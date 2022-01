Just Dance 2022 a un prezzo stracciato su Amazon! Oltre il 40% di sconto!

State cercando un ottimo tritolo musicale da giocare sia da soli che, preferibilmente, con i vostri amici e/o parenti? Oggi vi segnaliamo un’offerta che sicuramente stuccherà la vostra attenzione! Infatti, l’ottimo Just Dance 2022 è attualmente acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon in versione Nintendo Switch!

Just Dance 2022 offre 40 nuovi brani, dalle ultime hit a grandi classici per l’intera famiglia, diverse modalità di gioco e un divertimento praticamente infinito grazie a Just Dance Unlimited, un catalogo in continua crescita con più di 700 brani (e il primo mese è gratuito).

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un 7, abbiamo affermato che «Just Dance 2022 ha lavorato duramente per aggiungere nuove divertentissime coreografie ed una ricca e variegata selezione di canzoni: uno sforzo che certamente sarà apprezzato dai fan di lunga data della serie. Chi si aspettava grandi rivoluzioni resterà però deluso: nel bene e nel male, la nuova iterazione della serie è rimasta lo stesso identico gioco che ha accompagnato i fan per tanti anni. E in fondo, per chi vuole pensare semplicemente a ballare, Just Dance continua ad offrire molto bene tutto ciò che serve davvero per buttarsi in pista».

Just Dance 2022 per Nintendo Switch è ora disponibile a soli 35,67€, contro ai 69,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto, con uno sconto del 42%, pari ad un risparmio reale di oltre 25€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa un ottimo e divertente rhythm game a prezzo ridotto!

