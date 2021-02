Judgment, spin-off di Yakuza, arriva anche su Xbox Series X, Stadia e PS5 (ma niente cross-buy)

Se vi siete persi, in passato, l’arrivo di Judgment, sarete felici di sapere che presto potrete rimediare direttamente su console di nuova generazione. SEGA ha infatti annunciato ufficialmente che il suo spin-off della serie Yakuza è pronto a compiere il grande salto, sbarcando su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Google Stadia il prossimo 23 aprile.

Il gioco, che sarà venduto a $39,99 (che dovrebbero diventare 39,99€ dalle nostre parti), includerà tutti i DLC precedentemente pubblicati, avrà una grafica rivisitata, un frame rate ancorato a 60 fps e sfrutterà le nuove tecnologie per tempi di caricamento più veloci.

Tuttavia, hanno già anticipato i colleghi del sito IGN USA, non è incluso il cross-buy su PS4 e PS5, quindi non sarà possibile comprare una sola copia del gioco per averlo su entrambe le macchine di Sony. Non c’è chiarezza, invece, almeno per il momento, sulla possibilità di importare i propri salvataggi da PS4.

Remastered for next-gen consoles, acclaimed action thriller Judgment is coming to PlayStation 5, Xbox Series X|S, & Stadia on April 23rd, 2021.

Join detective Yagami as he claws through Kamurocho’s criminal underground in an attempt to unravel the truth.https://t.co/KllRLbCVLS pic.twitter.com/dMiEq040Y9

— SEGA (@SEGA) February 1, 2021