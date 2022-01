John Marston di Red Dead Redemption diventa “sponsor” di veri stivali (a sua insaputa)

La serie capolavoro Red Dead Redemption sembrerebbe essere una scelta più che azzeccata per la promozione di prodotti a tema western, dato che il franchise di Rockstar Games ha rappresentato l’omaggio perfetto per quelle ambientazioni.

Deve averlo pensato anche una compagnia di scarpe, che pare abbia deciso di utilizzare John Marston, il protagonista del primo Red Dead Redemption, per promuovere la vendita dei suoi stivali.

Il problema è che, ovviamente, non si tratta di una collaborazione per promuovere il sempre più probabile remake del primo capitolo, ma di un’immagine utilizzata senza il permesso dei creatori della serie.

L’utente Reddit Ancient-Mix1988 (via Game Rant) ha infatti segnalato di aver fatto questa curiosa scoperta dopo essere entrato in un negozio che vendeva oggetti a tema western.

L’ultima cosa che il fan si sarebbe aspettato entrando in quel negozio era infatti trovare John Marston in primo piano sulla scatola di un paio di stivali in vendita.

Come ampiamente prevedibile, non c’è alcuna traccia del logo di Red Dead Redemption o di Rockstar Games, dato che non esiste al momento una collaborazione ufficiale per vendere stivali western: potete osservare il bizzarro risultato nella seguente foto.

Curiosamente, molti utenti hanno notato che l’immagine di John Marston utilizzata è stata perfino capovolta, probabilmente in un tentativo di mascherare l’utilizzo di materiale protetto da copyright.

C’è inoltre chi ha scherzato sul fatto che quello in realtà non sarebbe il celebre protagonista, ma «Jim Milton», in riferimento allo pseudonimo utilizzato dallo stesso Marston.

Battute a parte, sembra evidente che si tratti semplicemente di un caso di plagio, sul quale Rockstar Games e Take-Two potrebbero anche decidere di intervenire per vie legali.

Per poi, chissà, magari decidere davvero di avviare una collaborazione per la vendita di stivali western ufficiali a tema Red Dead Redemption.

Del resto, il mondo western creato da Rockstar Games è veramente spettacolare: se siete curiosi di apprezzarlo da una nuova prospettiva, potete ammirarlo rimpicciolito in versione isometrica.

Nonostante l’incredibile realismo dell’avventura, c’è sempre spazio anche per i momenti più divertenti tipici dei videogiochi, come visibile per esempio nell’assalto al treno più comico di sempre.