Joel “è ancora molto capace” in The Last of Us Part II

In un’intervista concessa a The Hollywood Reporter, Neil Druckmann ha rivelato alcuni particolari aggiuntivi sulla figura di Joel, protagonista del capitolo originale, in The Last of Us Part II.

Il director ha precisato fin da subito che il personaggio avrà “una parte significativa nella storyline”, nonostante abbia ceduto ‘il pad’ alla giovane Ellie.

“Il perso degli eventi, le scelte fatte nel primo gioco verranno nel secondo gioco”, ha spiegato Druckmann a proposito del rapporto turbolento tra i due dopo il finale di TLOU.

“Ovviamente, Joel è ancora molto capace. Questo tipo è sopravvissuto per tanti, tanti anni in questo mondo brutale. Come questo si tradurrà nel gioco, dovrete aspettare e vederlo coi vostri occhi”.

The Last of Us Part II è in uscita il 21 febbraio 2020 per PS4.