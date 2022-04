JBL Flip Essential, speaker Bluetooth portatile, ora con uno sconto del 22% su Amazon!

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dell’estate, sale la voglia di starsene all’aria aperta. Uno dei dispositivi più apprezzati per divertirsi con gli amici durante le grigliate, picnic o raduni è sicuramente lo speaker Bluetooth portatile. Nel caso ne stavate cercando uno di qualità, oggi vi segnaliamo un’interessante promozione che sicuramente catturerà il vostro interesse. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon propone la cassa Bluetooth JBL Flip Essential a un prezzo davvero imperdibile.

Adatto a tutti gli usi e a tutte le stagioni, lo speaker Bluetooth portatile JBL Flip Essential offre un suono stereo avvolgente, forte e definito, con una riproduzione dei bassi di ottimo livello grazie ai doppi radiatori passivi. Il dispositivo si collega via Bluetooth al vostro smartphone o tablet, così da trasmettere la vostra musica preferita senza fili.

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Flip Essential offre un’autonomia sino a 10 ore, grazie alla batteria integrata agli ioni di litio da 3000 mAh. La parte esterna è caratterizzata da una struttura impermeabile e da un tessuto resistente, che gli ha consentito di ottenere la certificazione IPX7. Potrete quindi utilizzare lo speaker Bluetooth portatile JBL Flip Essential anche in spiaggia o in piscina senza doversi preoccupare di schizzi o immersioni in acqua.

Solitamente lo speaker Bluetooth portatile JBL Flip Essential viene proposto a 84,99€, ma oggi potete averlo a soli 65,98€, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di oltre 19€. Si tratta dell’occasione ideale per avere un ottimo speaker Bluetooth di qualità e impermeabile a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.