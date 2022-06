Jak and Daxter arrivano su PC, gratis, grazie ai fan

Jak and Daxter è una delle saghe Naughty Dog più amate di sempre, nonostante la serie sia stata parcheggiata ormai da troppo tempo.

Il duo di eroi è infatti assente da molti anni, sebbene gli appassionati ricordano con nostalgia il primo Jak and Daxter The Precursor Legacy (che trovate su Amazon nella trilogia dedicata, a ottimo prezzo).

Vero anche che alcune settimane fa è stato annunciato che Jak and Daxter torneranno al cinema, grazie al regista di Uncharted, sebbene per i fan i videogiochi sono una priorità.

Difatti, tra un omaggio e l’altro, qualcuno ha deciso di realizzare un porting gratuito non ufficiale del primo capitolo uscito su PlayStation 2.

Come riportato anche da DSO Gaming, sebbene Sony non abbia intenzione di portare questo gioco classico su personal computer, un team di sviluppatori indipendenti ha realizzato il porting del gioco su PC.

Questa conversione non ufficiale di Jak and Daxter per PC utilizza un renderer OpenGL (che renderizza la maggior parte del mondo di gioco e non solo).

Il team sostiene che tutti i livelli sono completamente giocabili e che è possibile completare il gioco al 100%. L’unico inconveniente è che al momento non è presente l’audio.

Daaaamn, these decomps are getting insane!

JAK AND DAXTER PC PORT!!! Nope, not even kidding. Litterally Jak 1, running natively on PC. And it's got some new options in the menu too!

Jak II/3 is next.https://t.co/c2lkAot3fa pic.twitter.com/1WJuSp9yK8

— SteveBH (@SteveBH_) June 16, 2022