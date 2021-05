It Takes Two: Acquistalo ora al prezzo più basso di sempre!

Se state cercando un titolo divertente ed appassionante da giocare in compagnia di un vostro amico, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di acquistare It Takes Two, ultimo titolo realizzato dalla software house Hazelight capitanata da Josef Fares, che già ci aveva regalato l’ottimo A Way Out, al prezzo più basso di sempre!

It Takes Two vede i giocatori vestire i panni dei protagonisti Cody e May, i quali saranno trasformati nella rispettive bambole che li raffigurano e, a quel punto, sarà necessario trovare un modo per rompere l’incantesimo. It Takes Two consente a due giocatori di aiutarsi a vicenda per superare le numerose sfide proposte, fornendo anche un Pass amici tramite il quale sarà possibile condividere gratuitamente l’avventura pensata unicamente per il gioco in cooperativa.

Come affermato nella sua recensione dal nostro Paolo Sirio, «It Takes Two è un gioco che definire unico sarebbe riduttivo: è un gioco dalle decine, forse centinaia di unicità tutte insieme, e uno di quelli che – complice un impianto ludico cooperativo solido, divertente e ingegnoso – varrà sempre la pena esplorare in compagnia di una persona a cui tenete.» It Takes Two vi trasporterà in mondi fantastici nei quali vi ritroverete a ridere, imprecare e scherzare con il vostro compagno di avventura, regalandovi momenti unici.

Una delle caratteristiche più importanti di It Takes Two risiede nella capacità di vivere l’avventura sia in co-op locale che online in compagnia di un’altra persona, la quale potrà essere invitata gratuitamente grazie al Pass Amici offerto con qualsiasi copia del gioco.

