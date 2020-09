Instant Gaming: Cyberpunk 2077 in preorder con il 28% di sconto!

Il portale di rivendita di videogiochi Instant Gaming è diventato famoso per la sua capacità di proporre prezzi sempre estremamente allettanti su copie digitali per videogiochi di piattaforme digitali, siano essi già disponibili o attualmente in pre-order. È anche il caso di Cyberpunk 2077, l’attesissimo gioco di ruolo firmato da CD Projekt RED – il team polacco già autore dell’apprezzato The Witcher 3.

In questo momento, infatti, il gioco viene proposto in prenotazione con uno sconto addirittura pari al 28% del prezzo di listino: significa che potrete lanciarvi nelle incredibili avventure di Night City su PC spendendo 42,99€, un prezzo sensibilmente più basso rispetto ai canonici 59,99€ normalmente previsti di listino. Oltretutto, i pre-order su Instant Gaming propongono il prezzo minimo garantito, quindi se dovesse calare ancora vi sarà rimborsata la differenza.

Cyberpunk 2077 arriverà il 19 novembre

Cyberpunk 2077, vi ricordiamo, vi mette nei panni di V, un mercenario che creerete nei minimi dettagli, personalizzandolo nell’aspetto, nel sesso, nelle caratteristiche e anche decidendone la backstory. Una volta fatto, vi metterete nelle vie dei diversi quartieri di Night City, tra gang, pericoli e un’infinità di occasioni: gli sviluppatori hanno confermato, come ci ha raccontato Stefania Sperandio nella ricchissima anteprima del gioco, che le missioni vogliono tutte proporre molteplici approcci, consentendovi di esprimere pienamente il vostro stile e di creare il V più vicino a come lo avete immaginato.

Il titolo non è l’unico proposto con uno sconto importante: vi segnaliamo infatti anche la promozione sull’attesissimo Mafia: Definitive Edition, rifacimento del gioco originale, che potete portare a casa in una copia digitale per Steam spendendo 32,96€, ossia risparmiando il 18% degli abituali costi di listino.

Infine, fari puntati anche sugli sconti per gli utenti PlayStation Store: potete infatti acquistare un anno di abbonamento a PlayStation Plus spendendo 44,99€ anziché 59,99€, ma anche ben 50€ di credito per PlayStation Store a 43,99€ – il che significa che “comprerete” gratis 6€ di credito extra da spendere nel negozio digitale della vostra PS4.

I migliori sconti su Instant Gaming