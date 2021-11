Iscriviti ad Amazon Prime Student e ottieni 5 euro di sconto, ecco come!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’incredibile promozione destinata a coloro che non hanno ancora effettuato l’iscrizione al servizio Amazon Prime Student. Infatti, effettuata la registrazione, vi basterà utilizzare il codice BFSTUDENT al termine del vostro primo acquisto come cliente Prime Student per avere uno sconto immediato di 5€.

Inoltre, tutti gli abbonati ad Amazon Prime Student godono di un prezzo annuale più contenuto e un periodo di prova pari a 90 giorni. Trascorso tale lasso di tempo, Amazon Prime Student si rinnoverà automaticamente a soli 18 euro all’anno, ovvero la metà rispetto ai canonici 36 euro richiesti per un abbonamento Prime standard.

Ricordiamo che si potrà usufruire di tutti i servizi riservati ai clienti Prime, tra cui le spedizioni gratuite sui prodotti spediti da Amazon, l’accesso all’immenso catalogo di film, serie TV e documentari su Prime Video, ascoltare oltre due milioni di brani in streaming senza pubblicità grazie a Prime Music, ottenere videogiochi e bonus in-game gratuitamente su Prime Gaming, archiviare sul cloud illimitatamente le vostre foto su Amazon Photos e molto altro ancora.

In definitiva, Amazon Prime Student è davvero un’ottima occasione di sottoscrivere un servizio grandioso e conveniente, ricco di vantaggi e ad un prezzo davvero molto contenuto, motivo per cui vi suggeriamo di provvedere subito ad effettuare la vostra iscrizione. Prima di lasciarvi all’inscrizione, vi ricordiamo che il servizio pone un piccolo limite, ovvero quello relativo alla continuità della sottoscrizione.

Amazon Prime Student, infatti, può essere sottoscritto per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

Come utilizzare il codice BFSTUDENT:

Iscriviti a Prime Student qui

Al termine dell’acquisto, aggiungi il codice promozionale BFSTUDENT

Approfitta di uno sconto di 5€

Termini e condizioni dell’offerta

Offerta valida dal 08/11/2021 al 29/11/2021, entrambi inclusi. Applicabile solo ai prodotti venduti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi nel Marketplace o su qualsiasi altro sito Web accessibile tramite www.amazon.it.

Offerta limitata a un ordine per cliente.

Il beneficio massimo che puoi ottenere da questa offerta non può superare i 5 euro.

Soggetto alle Condizioni d’uso dei codici promozionali.

Potrai utilizzare il tuo codice promozionale fino al 29/11/2021.

I codici promozionali possono essere riscattati per l’acquisto di qualsiasi prodotto venduto da Amazon su Amazon.com, ad eccezione di contenuti digitali (come eBook e MP3), libri, buoni regalo, costi di spedizione e gestione, latte artificiale, carta da regalo, prodotti ricondizionati o su ordini effettuati tramite Prime Now.

Se utilizzi l’opzione 1-Click, la promozione non può essere applicata, quindi devi utilizzare il carrello per elaborare l’ordine.

Offerta limitata ai nuovi membri Amazon Prime Student.

Offerta non trasferibile, né scambiabile con denaro.

Sono escluse le offerte di Amazon Warehouse, nonché i prodotti venduti da terzi nel Marketplace o su qualsiasi altro sito Web accessibile tramite www.amazon.it.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student «

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon