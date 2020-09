Iscriviti ad Amazon Music HD: i primi 90 giorni sono gratis!

Se state pianificando di concedervi un po’ di relax (o di concentrazione) in compagnia di buona musica, l’iniziativa lanciata da Amazon sul servizio Amazon Music HD potrebbe fare al caso vostro. Il popolare servizio in streaming in alta definizione, infatti, è ora accessibile gratis per i primi 90 giorni, in maniera tale che possiate metterlo alla prova prima di decidere se sottoscrivere definitivamente un abbonamento o meno.

L’offerta, disponibile dal 9 settembre e attivabile fino alle 17.59 del 19 ottobre prossimo, vi consente di accedere senza esborsi a oltre 60 milioni di brani musicali in streaming: tutto ciò di cui avrete bisogno sarà una connessione internet e non essere stati precedentemente abbonati ad Amazon Music Unlimited HD.

Amazon Music HD non utilizza a caso l’espressione “HD”: l’ascolto di musica in streaming è infatti previsto con qualità fino a 850 kbps, per una resa cristallina che possa consentirvi di sentire i vostri brani preferiti come se li steste riproducendo da un qualsiasi tradizionale supporto fisico. Inoltre, è possibile scegliere tra un doppio bitrate standard (16 bit e 44,1 kHz), per adattare alle vostre esigenze l’esperienza di ascolto. Sono disponibili anche milioni di brani in Ultra HD, con la qualità che arriva fino a 3730 kbps – oltre dieci volte di più degli standard degli altri servizi di streaming per l’ascolto musicale.

Per godere di tutto questo a piena qualità vi basterà semplicemente una connessione con almeno 1,5 Mbps (anche quella mobile del vostro smartphone va benissimo). Potrete ascoltare da computer, smartphone o tablet, con cuffie o altoparlanti, a seconda dell’esperienza di ascolto che preferite.

Una volta attivata l’offerta e trascorsi i 90 giorni, l’offerta sarà rinnovata al prezzo base (ma potrete decidere di disattivare in qualsiasi momento prima che ciò avvenga, se non foste soddisfatti): si parla di 14,99€ mensili per l’abbonamento individuale e di 19,99€ mensili per l’abbonamento Family.

Vi raccomandiamo di approfittarne prima della scadenza, per ascoltare in alta qualità i milioni di brani inclusi nella libreria di Amazon Music HD.

» Clicca qui per avere Amazon Music HD gratis per 90 giorni «

