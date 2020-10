Iscriviti a Now TV: cinema e entertainment a soli 3€ per il primo mese!

Volete accedere all’offerta di film e serie TV di Sky ma non siete intenzionati ad installare una parabola e essere vincolati a contratti? Now TV è proprio il servizio che fa per voi!

Infatti, a differenza di altri servizi che propongono un costo mensile per accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, Now TV è strutturato a Pass (Cinema, Entertainment, Sport e Kids) e, se non avete mai avuto modo di testare in prima persona l’offerta prima d’ora, è giunto davvero il momento giusto!

Infatti, sino al prossimo 18 ottobre, è possibile ottenere il primo mese di visione dei pass Cinema ed Entertainment a soli 3€. Si tratta dell’occasione perfetta per entrare nel mondo di Sky, permettendovi sia di seguire i canali cinema e serie TV in diretta che accedere al vasto catalogo di contenuti on demand, tra i quali troviamo un nutrito numero di film, anche recenti ed in esclusiva temporanea, che serie TV e documentari National Geographic. Non mancano neppure reality di indubbia popolarità, come MasterChef o X Factor.

Now TV, in pratica, vi permette di accedere all’immensa offerta di contenuti Sky Italia ad un prezzo ridotto e con la possibilità di visualizzare i diversi spettacoli sia sulla TV che smartphone o tablet tramite l’app dedicata, così da seguire i vostri programmi e film preferiti ovunque vi troviate.

Infine, ricordiamo che l’abbonamento Now TV può essere disdetto in qualunque momento, così come sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass inclusi nell’offerta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione e quindi non siete vincolati in alcun modo ad eventuali rinnovi.

N.B. L’offerta è attivabile fino al 18 ottobre 2020 e riservata ai nuovi clienti. L’offerta dà diritto all’attivazione contestuale dei Pass Cinema ed Entertainment a 3€ per il primo mese anziché 14,99€. Al termine del primo mese i Pass inclusi nell’offerta si rinnoveranno automaticamente a 14,99€/mese.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento a Now TV a soli 3€ «