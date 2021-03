iPhone, Mac e non solo nei nuovi Apple Days di MediaWorld!

Dopo avervi riportato le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “Apple Days” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi prodotti Apple, tra cui iPhone, iPad, iMac, MacBook, Apple Watch e vari accessori, anche a tasso zero in 30 rate. Questa iniziativa sarà valida fino al 21 marzo 2021, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook MacBook Air, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.349€, rispetto ai 1.389€ di listino. Il computer portatile presenta la nuova tastiera retroilluminata con tecnologia Magic Keyboard con tasti con meccanismo a forbice perfezionato ed escursione di 1 mm, abbandonando la tanto criticata, e problematica, Butterfly Keyboard. Inoltre, offre una maggiore velocità di calcolo grazie all’integrazione del SoC Apple M1, che offre un notevole salto prestazionale rispetto alla generazione precedente, anche sul fronte dell’autonomia, mentre il resto della configurazione vede la presenza di 8GB di memoria RAM e 512GB di spazio di archiviazione su un veloce SSD.

Il display retina da 13,3” offre un elevata risoluzione con quattro milioni di pixel a disposizione che permettono di ottenere testi ultra nitidi, mentre la tecnologia TrueTone cambierà la temperatura del colore per adeguarsi all’attuale illuminazione del vostro ambiente per rendere la lettura sempre confortevole. Le applicazioni potranno usare il machine learning per ritoccare automaticamente le foto con risultati professionali, migliorare la precisione di strumenti smart come bacchette magiche e filtri audio con rilevamento automatico, e tanto altro.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Apple Days” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte Mediaworld