iPhone 12 e iPhone 13: tantissimi modelli e colori in sconto su Amazon!

Anche oggi, martedì 22 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono quelle relative agli smartphone Apple, in particolare iPhone 12 e iPhone 13, che trovate in varie dimensioni, colori e modelli con sconti eccezionali! Qualche esempio? Potete portarvi a casa iPhone 12 nella splendida edizione (PRODUCT) RED a soli 909€, rispetto agli usuali 1.009€ di listino, per un risparmio reale di 100€.

iPhone 12 è equipaggiato con il potente processore A14 Bionic, che, grazie al Neural Engine 16-core, è in grado di effettuare migliaia di miliardi di operazioni al secondo. iPhone 12 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e possiede un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68, la migliore del settore). Inoltre, la protezione Ceramic Shield resiste quattro volte meglio che in precedenza alle cadute.

Se volete qualcosa di ancora più potente, potete puntare ad iPhone 13, anch’esso disponibile in vari tagli, colori e formati, con prezzi a partire da soli 1.049€ per la versione “Mini” o 1.149€ per quella standard (rispetto agli usuali 1.289€ di listino). Ad animare iPhone 13 troviamo il nuovo e potentissimo SoC Apple A15, che offre una CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza e una grafica fino al 30% più scattante, al contempo garantendo un’elevata efficienza che andrà a riflettersi sul consumo di batteria.

iPhone 13 presenta un sistema a doppia fotocamera con un’architettura diversa rispetto al passato con obiettivi ruotati di 45°, tra cui spicca il nuovo ultra-grandangolo in grado di catturare il 47% di luce in più, per foto e video migliori, mentre la nuova stabilizzazione ottica mantiene l’inquadratura ferma anche in movimento.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

