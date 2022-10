Intanto, l’idillio tra Kojima e Xbox continua con un regalo

Hideo Kojima si sta preparando a svelare i suoi prossimi progetti, visto che proprio in questi giorni sembra esserci gran fermento in quel di Kojima Productions.

Il creatore di Death Stranding, che trovate su Amazon a prezzo basso, è infatti al lavoro su un buon numero di progetti, di cui uno che sembrerebbe legato al marchio Xbox.

Se proprio in queste ore è stata svelata l’attrice che prenderà parte al gioco, sembra proprio che le sorprese non siano finite di certo.

Attraverso i canali social di Kojima, l’autore nonché papà della saga di Metal Gear Solid, ha svelato un gentile omaggio offertogli proprio da Phil Spencer.

Spencer ha infatti regalato la nuova Logitech G Cloud con supporto ufficiale a Xbox Game Pass a Kojima, un gradito pensiero che l’autore giapponese ha ben pensato di immortalare sui social.

La console annunciata da Logitech nasce dalla sua collaborazione con Tencent e, come suggerisce il nome, è pensata principalmente per giocare in cloud.

Poco sotto, il tweet di Kojima con tanto di ringraziamenti al suo amico Phil:

Received from Phil. Thank you very much. pic.twitter.com/xG36jYkKXc — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 3, 2022

La cosa è particolarmente interessante considerando che in passato si è parlato che Kojima fosse al lavoro su un gioco esclusivo Xbox, reso possibile dalle tecnologie di Microsoft legate al cloud gaming (come e in che modo non ci è dato sapere).

Al momento in cui scriviamo non c’è ancora nulla di ufficiale, ma è sicuramente interessante notare come tutti gli indizi portino in quella direzione. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Non sappiamo inoltre se questo misterioso titolo però effettivamente legato al progetto in VR di cui si parla da alcune settimane, oppure se riguarderà all’effettivo un nuovo gioco vero e proprio.

Ricordiamo anche che di recente sono arrivate molte conferme sul possibile sviluppo di Death Stranding 2, che sarebbe stato incluso perfino nel recente leak di Horizon Zero Dawn Remaster.

Infine, fate il punto su tutti i dettagli legati a Logitech G Cloud, in modo che possiate orientarvi e capire se potrebbe essere la console che fa per voi.