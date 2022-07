Instant Gaming: sconti fino all’85% su tantissimi giochi per l’Eldorado Game Festival!

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato la promozione “El Dorado Game Festival“, tramite la quale potrete acquistare tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Horizon Forbidden West per Sony PS5 a soli 40,49€, con uno sconto del 49%.

Horizon: Forbidden West vede la protagonista del precedente Horizon Zero Dawn, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, «Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire».

Piuttosto interessante anche lo sconto su The Quarry, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 31,99€, con uno sconto del 47%. Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «il nuovo survival horror di Supermassive Games fa ritorno alle radici dello studio e dà vita ad un’esperienza slasher davvero intrigante. Cinematografica nella forma e nel contenuto, la nuova opera dello studio britannico parte da alcuni capisaldi classici, che tuttavia plasma in modo da renderli comunque molto moderni, e riporta in auge un genere caro allo sviluppatore, che si era leggermente assopito con l’antologia The Dark Pictures».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.