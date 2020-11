Influencer rivende la PS5 inviata da Sony per 1300 euro

Nuova puntata nella querelle che vede gli influencer coinvolti da Sony nella promozione di PS5 e i fan delusi per non essere riusciti ad accaparrarsene una.

Nelle scorse settimane, abbiamo riportato come questa polemica sia scoppiata in particolare in Italia, quando la divisione nostrana di PlayStation ha inviato unità della console next-gen a personaggi dello sport e dello spettacolo accusati di non avere una grande attinenza con il gaming.

Se la situazione nel nostro paese è questa, nel Regno Unito le cose non vanno tanto meglio, con gli appassionati allo stesso modo indispettiti e gli influencer spesso irrispettosi persino nei confronti del “dono” di Sony.

James Taylor, stella del reality show Made in Chelsea, ha infatti spiegato sui social di aver rivenduto la PS5 ricevuta dalla casa giapponese per un profittio di £1200, pari a quasi €1350.

Già al tempo Taylor non aveva dato troppo l’impressione di essere interessato alla console, avendo taggato, non si sa se per scherno o per errore, “PlayingStation” in una storia su Instagram anziché “PlayStation”.

Questo atteggiamento ha dato particolarmente fastidio ai giocatori inglesi, specie alla luce del fatto che l’influencer non pare aver bisogno di denaro: a quanto pare, possiede una Ferrari e addirittura un aereo privato.

A testimonianza di quanto sia difficile reperire una PS5 anche nel Regno Unito, e di come evidentemente Taylor abbia trovato terreno fertile per una rivendita a quelle cifre, VGC riporta che la catena inglese CEX sta offrendo £600 per l’acquisto di una console (£150 in più del suo prezzo di partenza) per poi rivenderle a £750.

In tutto il mondo Sony continuerà ad avere difficoltà nell’approvvigionamento, dal momento che tutte le unità prodotte finora sono già state vendute come parte dei pre-order.