Super Mario Musou nei piani di Koei Tecmo?

Il genere dei musou ha sicuramente guadagnato forte notorietà nel corso degli anni, specie per la quantità di titoli nati da un costola del celebre Dynasty Warriors.

Già con Hyrule Warriors: L’era della calamità questo tipo di giochi d’azione aveva tentato di ibridarsi con altre saghe di successo (in questo caso, quella di Zelda).

A fronte del buon risultato finale ottenuto da giochi di questo tipo, non sorprende che il Giappone si stia pensando ad espandere ulteriormente questo filone di titoli.

Ora, il presidente di Koei Tecmo Hisashi Koinuma ha infatti reso noto che amerebbe realizzare un gioco in stile Dynasty Warriors con personaggi dell’universo di Mario.

Super Mario Odyssey.

In un’intervista con JP Games (via VGC), a Koinuma è stato chiesto quale serie vorrebbe trasformare in un crossover a tema musou.

Sebbene l’intervistatore suggeriva che la serie Yakuza di SEGA sarebbe una buona idea, Koinuma ha un’idea decisamente diversa.

Se la serie funzionasse come un gioco d’azione, allora è sicuramente possibile. Anche se non ho idee su come renderlo realtà, penso che Mario sarebbe la mia scelta.

Koei Tecmo ha lavorato con Nintendo su crossover simili in passato: il primo Hyrule Warriors è stato rilasciato nel 2014 mescolando personaggi e ambientazioni della serie The Legend of Zelda con il gameplay hack and slash della serie Dynasty Warriors.

Ma non solo: Koei Tecmo e la Grande N hanno anche collaborato per la realizzazione di Fire Emblem Warriors, trasformando in questo caso la celebre serie di titoli strategici.

Ricordiamo anche altre saghe diventate negli anni celebri musou: Gundam, Attack on Titan, Dragon Quest, Fist of the North Star, One Piece e, ultimo ma non meno importante, Persona 5 (con la versione Strikers).

Insomma, il genere potrebbe presto compiere un altro passo nella giusta direzione per essere finalmente riconosciuto e apprezzato anche dai giocatori occidentali.