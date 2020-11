Immortals Fenyx Rising su PS5 sembra lo Zelda next-gen che i fan sognano

Immortals: Fenyx Rising è sicuramente un gioco decisamente promettente, come del resto vi abbiamo spiegato a chiare lettere anche sulle pagine di SpazioGames nelle scorse settimane.

In molti, inclusi vari elementi della redazione (e non solo), hanno però avuto una sensazione costante, ossia che il gioco prodotto e sviluppato da Ubisoft abbia una somiglianza – nemmeno troppo velata – con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capolavoro disponibile ormai da diverso tempo su console Nintendo Switch (e Wii U).

Un'immagine di Immortals.

Ora, i colleghi di IGN USA hanno pubblicato un primo filmato di Immortals: Fenyx Rising in versione next-gen, più precisamente su piattaforma PS5.

Il video, visionabile poco più in basso anche nello splendore dei 4K, mette in mostra il “vero” capitolo di Zelda in salsa next-gen che molti fan sognano da anni (senza nulla togliere allo splendore di Breath of the Wild, si intende).

Da quello che possiamo intuire dal filmato, Immortals Fenyx Rising utilizzerà varie funzionalità di PlayStation 5, incluso l’audio 3D, oltre a girare a ben 60 fotogrammi al secondo e ovviamente a una risoluzione massima di 4K.

L’unica speranza è che il gioco giocato sia all’altezza di un certo splendore visivo (ormai quasi inattaccabile, stando ai vari trailer rilasciati in queste ore e alle varie prove sul campo). Su SpazioGames abbiamo già avuto modo di provare con mano il gioco (in caso, correte a leggere – o rileggere – la nostra ricca anteprima del gioco pubblicata solo alcune settimane fa)!

Vi ricordiamo in ogni caso che che Immortals Fenyx Rising (noto in precedenza con il nome di Gods & Monsters) arriverà su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5 e Xbox Series X il prossimo 3 dicembre. Il titolo approderà in ogni caso anche su Google Stadia, anticipato da una demo esclusiva.