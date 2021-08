Immortals Fenyx Rising per Nintendo Switch a metà prezzo tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai giochi Nintendo Switch.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo Immortals: Fenyx Rising, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,99€, rispetto ai 59,98€ usuali di listino, per un risparmio reale di 30€.

Immortals: Fenyx Rising vi immergerà in un mondo di fantasia nel quale vestiremo infatti i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone.

In Immortals: Fenyx Rising dovrete sfruttare le vostre abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima.

Nella recensione apparsa sulle nostre pagine, Paolo Sirio ha affermato: «Immortals Fenyx Rising ha un’estetica derivativa e ispirazioni chiare come il sole ma la sua componente puzzle gli consente di emanciparsi al confronto con altri titoli dello stesso segmento che si affidano invece solo a NPC stereotipati e quintali di missioni tutte uguali dallo scarso significato.»

