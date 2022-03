Il tuo tempo è Tech MediaWorld: scopri le super offerte su TV, notebook e tanto altro!

La nota caetena Mediaworld ha lanciato la promozione “Il tuo tempo è tech“, con le sue incredibili occasioni che riguardano diverse tipologie di prodotti, dagli smartphone agli accessori, anche a tasso zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 20 marzo 2022, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook gaming Acer Nitro 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

Il notebook gaming Acer Nitro 5 è animato da un processore Intel Core i7-11800H e una potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM, basata sull’architettura Ampere, che vi consentono di giocare con ottime prestazioni a qualsiasi titolo in commercio, anche con ray tracing e DLSS attivi. Il notebook gaming Acer Nitro 5 è equipaggiato inoltre con un veloce SSD NVMe da 1 TB e 16 GB di RAM DDR4, senza dimenticare l’ottimo display da 15,6″ a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Sul notebook gaming Acer Nitro 5, le doppie ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e i due sfiati aiutano il PC a mantenere la temperatura giusta sul dispositivo. CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU rispetto alla modalità automatica. Con NitroSense i giocatori possono gestire e monitorare il sistema in tempo reale (incluse temperature e velocità delle ventole).

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell'iniziativa "il tuo tempo è tech" trovate tantissimi altri prodotti scontati



