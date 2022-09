Il Tamagotchi di Baby Yoda sarà il vostro oggetto del desiderio

I fan di Star Wars sono stati inondati di merchandising legato a Grogu (noto anche come Baby Yoda), da quando il simpatico personaggio ha debuttato in The Mandalorian.

Il buffo e verde Jedi, che spopola su Amazon con un gran numero di offerte, non sembra infatti voler perdere la popolarità che lo contraddistingue da anni.

Già come Funko POP! il piccolo Grogu è diventato uno degli oggetti più venduti dei mesi scorsi, nonostante ora è in arrivo un’altra sorpresa di un certo spessore.

Come riportato anche da The Gamer, questa settimana Bandai Namco ha rivelato i Tamagotchi ufficiali di Grogu, davvero imperdibili per ogni fan che si rispetti.

Il Tamagotchi Grogu sarà disponibile in due forme diverse, le quali differiranno solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore dell’oggetto.

Sarà disponibile la versione blu e quella che presumibilmente sarà un’edizione “Usa la Forza” leggermente più costosa. Il colore è infatti arancione anziché blu e la faccia di Grogu in silicone è ben visibile.

Non è stato rivelato il prezzo di ciascuna versione, né la data di uscita, anche se l’immagine promozionale riporta la data del 2023 nell’angolo in basso. Inoltre, i preordini prenderanno il via molto presto.

Il Tamagotchi Grogu è in realtà il secondo cyberpet a tema Star Wars di Bandai Namco: il nuovo oggetto segue infatti le orme del Tamagotchi R2-D2 lanciato lo scorso anno.

Anche se i gadget sono un’invenzione degli anni ’90 questi continuano ad apparire sugli scaffali di tanto in tanto, visto che quelli di Star Wars sono decisamente più avanzati di quelli usciti ben 25 anni fa.

Il vostro Baby Yoda potrà assumere 12 sembianze diverse, tre delle quali saranno tenute nascoste, e gli utenti dovranno scoprire come sbloccarle da soli.

Potrete nutrire il vostro Grogu con macarons e zuppa di calamari, ma un eccesso di questi ultimi farà sì che i molluschi saltino addosso al piccolo, quindi fate attenzione.

I Tamagotchi includeranno anche due mini-giochi che possono essere giocati in qualsiasi momento e altri passatempo che possono essere sbloccati col tempo.

