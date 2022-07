Il soulslike sci-fi in Unreal Engine 5 mostra il mondo di gioco

L’editore Nacon e lo sviluppatore Rogue Factor – autore di Mordheim: City of the Damned, Necromunda: Underhive Wars – sono al lavoro su un nuovo gioco dalle tinte soulslike intitolato Hell Is Us.

Complice anche il successo di Elden Ring (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso), è interessante vedere come il genere continui a proliferare.

Il nuovo Hell Is Us sarà mosso dall’incredibilmente performante Unreal Engine 5, tanto che già il primo trailer ha messo sul piatto un gioco visivamente molto interessante.

Durante l’evento Nacon Connect 2022 sono stati mostrati molti nuovi trailer, incluso quello relativo a un altro souls chiamato Steelrising, sebbene anche il titolo Rogue Factor sia tornato sulle scene.

Hell Is Us è infatti tornato a mostrarsi in occasione del Nacon Connect con un videodiario che ha permesso di ottenere nuove informazioni sulla costruzione del mondo di gioco.

Il Creative director Jonathan Jacques-Belletête parla infatti di alcuni aspetti della creazione di dell’universo messo in piedi grazie al motore grafico di Epic Games.

Jacques-Belletête, che ha lavorato in precedenza a giochi come Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided, oltre a Marvel’s Guardians of the Galaxy, ha infatti rivelato che nel gioco il protagonista combatterà contro le creature causate da un misterioso evento che la gente del posto chiama ‘La Calamità‘.

Poco sotto, il video (apritelo in una nuova finestra nel caso non riusciste a far partire il player).

Il protagonista potrà utilizzare armi ed equipaggiamenti speciali per affrontare mostri quasi del tutto identici a vari monumenti sparsi per la nazione, al fine di sopravvivere e imparare di più sulla storia di questa terra.

Ricordiamo che prossimamente sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, action RPG a tinte horror che strizza l’occhio proprio a Dark Souls.

Ma non solo: da poco è tornato a mostrarsi anche il promettente souls made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, un gioco che promette davvero grandi cose.