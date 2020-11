Il soulslike Hellpoint sbarca su PS5 e Xbox Series X

Se siete amanti dei soulslike, presto potrete mettere le mani su Hellpoint anche sulle console di prossima generazione: l’annuncio è arrivato dal team Cradle Games, che ha confermato l’arrivo del suo videogioco fantascientifico anche su PlayStation 5 e Xbox Series X nel corso del 2021.

In queste due nuove release il titolo potrà contare su due diverse modalità grafiche: quella performance con 4K dinamico (quindi non nativo) e 60 fps, identica su Xbox Series X e PS5, e quella incentrata sulla qualità, che mira invece ai 4K nativi con 30 fps di frame rate – sempre su entrambe le console.

Hellpoint è un souslike fantascientifico

Viene anche confermato che l’attuale versione del gioco è retrocompatibile con la next-gen fin da subito, e che ci saranno dei miglioramenti tangibili. Inoltre, sarà anche diffusa una patch per lo sblocco del frame rate.

Allo stato attuale Hellpoint è disponibile su PC, PS4 e Xbox One: il gioco è ispirato soprattutto da Dark Souls, ma mescola alle meccaniche da soulslike una natura fantascientifica spaziale, portandovi alla scoperta di un universo alieno. Supporta anche la modalità cooperativa e lo split-screen per consentirvi di giocare anche in compagnia di un amico.